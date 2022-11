Pianist Igor Levit verlässt Twitter: Er wird fehlen

Die rechte Regierung in Italien will auch musikalisch einiges verändern, das Kulturministerium will die so genannte „leichte Musik“ fördern. Anstatt in dem Land der Oper die schlecht geförderte Klassikszene zu unterstützen, will man nun in Pop und Rock investieren. Morgan alias Marco Castoldi heißt der neue italienische Beauftragte für Musik: Popsänger, Musiker, TV-Star in Talent-Shows und auch wegen seiner hochtoupierten Haartolle und seines Temperaments bekannt. mehr...