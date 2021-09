Peter Dabrock fordert Corona-Versöhnungskommission – Alle Fehler müssen auf den Tisch

Segnungsfeiern Homosexueller Paare finden in diesen Tagen in vielen katholischen Gemeinden statt, obwohl sich der Vatikan ausdrücklich dagegen ausgesprochen hat. Auch der Würzburger Pfarrer Burkhard Hose hat sich an der Aktion beteiligt. Das alte Naturrechtsdenken des Vatikan, gleichgeschlechtliche Liebe sei gegen die Natur, „ist längst überholt“, so Hose in SWR2. Die Kirche habe daher nicht die Vollmacht, den Segen zu verweigern. mehr...