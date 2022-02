Personalmangel mit Ansage - Welche Folgen hat die Pflege-Impfpflicht?

Geli Hensolt diskutiert mit

Prof. Dr. Annika Herr, Gesundheitsökonomin, Leibniz Universität Hannover

Ricardo Lange, Intensivpfleger und Buchautor, Berlin

Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer Evangelische Heimstiftung, Stuttgart

In Krankenhäusern oder Altenheimen sollen künftig nur noch geimpfte Beschäftigte arbeiten dürfen. So sieht es das Gesetz vor. Was passiert, wenn dann tausende ungeimpfte Pflegekräfte nicht mehr zum Dienst kommen dürfen? Verbände und Einrichtungen warnen: Die Impfpflicht gefährde die Versorgungssicherheit, Bayern will sie deshalb verschieben. Die aktuelle Diskussion wirft - wieder einmal - ein Schlaglicht auf die oft dramatische Situation in der Pflegebranche. Was lässt sich dagegen tun?