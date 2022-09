Perfektionismus – Wenn gut nicht gut genug ist

Für 1000 Gramm Safranfäden müssen 100.000 Blüten von Hand geerntet werden - entsprechend teuer ist das Gewürz auch: zwischen 2.000 und 7.000 Euro kostet das Kilogramm. Aber der hohe Preis rechtfertigt sich auch durch das einzigartige Aroma des Safran. Das kostbare, leuchtend gold-gelbe Gewürz schmeckt kräuterartig, erdig und holzig und verströmt einen unnachahmlichen Geruch. In den Regionalküchen in Nahost ist der Safran ein ständiger Gast, aber auch in Europa, wo es gerne im Risotto oder der Bouillabaisse eingesetzt wird. Prof. Thomas Vilgis outet sich als Fan des Safran und gesellt das kostbare Gewürz in seinem Rezept zum Blumenkohl und als aromatisch-erdige Prise im Glas zum Winzersekt oder Champagner. mehr...