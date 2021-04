Mit über 2,5 Millionen verkaufter Bücher, übersetzt in über 20 Sprachen, gehört der Schriftsteller Peter Prange zu den erfolgreichsten des Landes. Die Verfilmung seines Romans „Unsere wunderbaren Jahre“ lief gerade in sehr erfolgreich in der ARD. Doch für den Autor selbst ist es zurzeit gar nicht so wunderbar, wie die Corona-Krise seinen Alltag durcheinanderwirbelt. mehr...