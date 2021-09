Patentfreie Impfstoffe? Die EU zögert weiter

Die große Sklaverei-Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum gilt bereits als Meilenstein in der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit der Niederlande. Es geht erstmalig um die Schattenseiten der vermeintlich goldenen Vergangenheit. Denn in der Sklaverei der Kolonialzeit liegen die Ursprünge für Rassismus und Diskriminierung in der heutigen Gesellschaft. Vor Jahren hat die Auseinandersetzung mit dem 17. Jahrhundert und der kolonialen Vergangenheit in den Niederlanden begonnen. mehr...