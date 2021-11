Party ohne Ende? Clubs zwischen Corona-Blues und Aufbruchstimmung

Verlieren wir eine Generation künftiger Fachkräfte durch Corona? An vielen Universitäten begegnen sich Studierende und Lehrende endlich wieder. Drei Semester lang hat fast alles gefehlt, was das Studium ausmacht: der direkte Austausch, das gemeinsame Lernen, Forschen und Diskutieren - aber auch Praktika und Einkünfte aus Studi-Jobs. Was macht das mit jungen Menschen in dieser wichtigen Lebens- und Bildungsphase? Wir fragen nach den Chancen und Grenzen von digitaler Lehre. Und ob die Universitäten so die Fachkräfte ausbilden können, die Wirtschaft und Gesellschaft brauchen. Unsere Themen gleich hier unten.

Gesprächspartner in der Sendung: Professor Dorothea Wagner, Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Professor Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg, Sabine Herpertz, Studiendekanin Medizin an der Universität Heidelberg, Luzie Keppler, Asta PH Ludwigsburg, Professor Katja Patzel-Mattern, Dekanin Philosophische Fakultät Universität Heidelberg, Ronald Friedrich, Sozialberater Studierendenwerk Universität Stuttgart, Professor Axel Plünnecke, Institut der deutschen Wirtschaft IW Köln, Dr. Volker Meyer-Guckel, stv. Generalsekretär des Stifterverbands, Professor Joybrato Mukherjee, Präsident des DAAD, Moritz Mergen, Sprecher LVU, Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz und Studierende der Universitäten Freiburg und Tübingen.

1. „Noch so ein Online-Semester – dann würde ich abbrechen!“ Endlich wieder Campus statt Küchentisch, „echt“ statt online – doch einige Unsicherheit bleibt. Trotz großer Vorfreude kann von einem Studium wie gewohnt noch nicht die Rede sein. Erfahrungsberichte und Beobachtungen von Studierenden in Freiburg und Studierendenvertreterin Luzie Keppler vom Asta an der PH Ludwigsburg.

2. „Jetzt muss der Blick wieder nach vorne gehen – die Universitäten müssen wieder in den Fokus!“. Wie Lehrende die Universität in den Online-Phasen erlebt haben – und warum sie den persönlichen Austausch für so wichtig halten. Reportage von Wolfgang Brauer aus Heidelberg

3. Job weg, Zukunft auf Eis? Viele Studierende hatten in der Pandemie finanziell zu kämpfen – und gleichzeitig bekommen immer weniger von ihnen Bafög. Ein Beitrag über Hilfen und Hürden von Ingemar Koerner aus Tübingen und Stuttgart

4. Eine verlorene Generation an den Unis – oder genau die gesuchten Fachkräfte für die Digitalisierung? Auch Arbeitgeber wünschen sich ein Zurück in die Präsenz. „Wir müssen jetzt den Praktika-Turbo einlegen“, sagt Moritz Mergen von der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz im Gespräch.

5. Neue Grenzen oder neue Chancen? Nicht nur deutsche Studierende sind zu Hause geblieben - tausende Studienanfänger aus dem Ausland sind nicht an die Hochschulen hier gekommen. Und damit später gesuchte Fachkräfte. Ist diese Lücke aufzuholen und wie kann die Digitalisierung helfen? Beitrag von Anja Braun aus der SWR Redaktion Wissenschaft und Bildung.

6. Wie prägt die Coronazeit die Hochschulbildung? Was lief gut, was nicht – und was bleibt? Eine Zwischenbilanz mit Professor Dorothea Wagner vom Karlsruher Institut für Technologie, Vorsitzende des Wissenschaftsrats mehr...