Ost-West-Paare - Deutsch-deutsche Beziehungen 30 Jahre nach der Einheit

Zirka elf Prozent der heutigen Paare sind Ost-West-Paare.

Auch Autor Ralph Gerstenberg lebt seit 14 Jahren in einer Ost-West-Beziehung. Als er seine Frau kennenlernte, schien es so, als hätte nun auch auf privater Ebene zusammengefunden, was zusammen gehört. Doch nach und nach wurden Unterschiede deutlich - im Verhältnis zum Geld, zur Religion, im Sicherheits- und Freiheitsbedürfnis.

Im Dialog mit seiner Frau und mit anderen Ost-West-Paaren versucht Ralph Gerstenberg herauszufinden, wie und auf welche Weise sich die unterschiedlichen Prägungen dies- und jenseits der deutsch-deutschen Grenze auch 30 Jahre nach der Einheit noch immer bemerkbar machen.

