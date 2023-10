Oscargekrönter Klavierpräparierer: der Musiker Hauschka

Volker Bertelmann alias Hauschka hat eine Weile gebraucht, bis er seinen musikalischen Weg gefunden hatte.

Nach Versuchen im Rock und HipHop besann er sich um die Jahrtausendwende auf seine klassische Klavierausbildung und entdeckte das präparierte Klavier für sich: in der Tradition John Cages werden dabei Saiten manipuliert, etwa mit Draht umwickelt, wodurch sich der Klang völlig verändert.

Damit hat sich der 1966 geborene Düsseldorfer eine weltweite Hörerschaft erspielt. Seit einigen Jahren feiert er auch als Filmkomponist Erfolge: einen der Oscars für „Im Westen nichts Neues“ gab es 2023 für Hauschkas Soundtrack.

Hauschka Cover Philanthropy

Homepage Hauschka

Musiktitel:

Inventions

Hauschka

Album: Philanthropy



Remains

Volker Bertelmann

Album: All quiet on the Western Front (Im Westen nichts Neues) (Soundtrack from the Netflix Film)



Morning

Hauschka

Album: The Prepared Piano



Schwer betont

Arnold Schönberg

Album: Verklärte Nacht



Krakow

Hilary Hahn & Hauschka

Album: Silfra