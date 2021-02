Wenn der Staat den Konsum der Bürger in der Corona-Krise ankurbeln will, dann ist eine direkte Finanzspritze eindeutig effektiver als die vorrübergehende Senkung der Mehrwertsteuer, sagt Sebastian Dullien, der wissenschaftliche Direktor des IMK der Hans-Böckler-Stiftung in SWR2.

Dullien und seine Mitarbeiter haben den volkswirtschaftlichen Nutzen der temporären Mehrwertsteuersenkung in 2020 und den Kinderbonus von 300 Euro pro Kind in einer Studie untersucht. Dabei habe sich gezeigt, dass die allermeisten Haushalte ihr Kaufverhalten durch die Mehrwertsteuersenkung nicht geändert hätten, so Dullien. „Wer jetzt ein Auto hat, das 5 bis 6 Jahre alt ist, der kauft sich kein neues Auto nur wegen der Mehrwertsteuersenkung“.

Hingegen seien zwei Drittel des ausgezahlten Kinderbonus innerhalb von 12 Monaten ausgegeben worden. Das Fazit, das er daraus zieht, lautet: „Wenn man den Konsum ankurbeln möchte, dann sollte man das Geld an Haushalte geben, die ohnehin viel ausgeben und keine finanziellen Rücklagen haben. Wenn man denen Geld gibt, wird das, was fehlt, direkt gekauft und das wirkt am besten auf die Konjunktur“. mehr...