Sieg für die Wissenschaft oder Sieg für Orbán: Der Europäische Gerichtshof entscheidet, ob es rechtens ist, dass die Central European University (CEU) Budapest verlassen muss. Orbán sei das Urteil herzlich egal, kommentiert Stephan Ozsváth in SWR2. „Wenn das Hochschulgesetz kassiert wird, hat Orbán die Bälle schon längst im Tor versenkt.“ Wer noch frei denken und arbeiten wolle, packe in Ungarn derweil die Koffer.

Update:

#ECJ: The conditions introduced by #Hungary to enable foreign higher #education institutions to carry out their activities in its territory are incompatible with #EUlaw https://t.co/ATb3CgbPxg https://t.co/LJ2xx8JqF8

George Soros als Feindbild Nr.1

Bereits vor einigen Monaten hatte man in Luxemburg durchblicken lassen, wie das Urteil ausfallen würde. Nämlich zu Ungunsten der ungarischen Regierung. Unvereinbar mit EU-Recht und Spielregeln der Welthandelsorganisation, so die Einschätzung der EU-Generalanwältin schon im März.

Die ungarische Regierung hatte verlangt, dass jede ausländische Universität aus einem Nicht-EU-Staat, die in Ungarn Ausbildungen anbietet, auch einen Campus im Heimatland haben müsse. Im Falle der Central European University (CEU), einer amerikanischen Privatuniversität, also in der USA.

Die CEU lieferte, schloss eine Kooperation mit dem Bard-College in New York ab: vergeblich. Die CEU musste am Ende ins Exil, weil ihr Gründer George Soros – ungarisch-stämmiger Jude und Demokratieförderer – von der ungarischen Regierung zum Feindbild Nr.1 aufgebaut wurde.

Die Soros-Uni musste weg

Die Auflage war ohnehin nur ein Vorwand: Die von Soros geförderte Universität sollte weg, wie schon seine Open Society Stiftungen weg mussten. Sie zogen nach Berlin um, weil man ihnen das Leben in Budapest schwer machte.

Mit dem Weggang der CEU nach Wien verliert Budapest eine Eliteschmiede. Sogar Ungarns Regierungssprecher hatte dort studiert. Selbst Orbán hatte einst ein Soros-Stipendium, und viele der heutigen ungarischen Polit-Elite profitierten einst von Gönner Soros.

Wer nicht kooperiert, wird bekämpft

Dass sie sich heute gegen ihn wenden, ist ruchlos, aber in der Machtlogik konsequent. Denn seine Universität fördert freies Denken, die Stiftungen von Soros unterstützen Korruptionsbekämpferinnen, Bürgerrechtler, unabhängige Medien oder Minderheiten, unterm Strich: die Zivilgesellschaft.

Man kann es auch anders ausdrücken: All die, die Orbán auf die Finger schauen und seinem Machtausbau im Weg stehen, werden bekämpft.

Der Umzug ist bereits vollzogen

Egal wie nun das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ausfallen wird – Orbán hat längst Fakten geschaffen. Die Central European University startet das akademische Jahr bereits in Wien, zehntausende Bücher sind umgezogen, Professoren und Studenten auch.

Planungen für den endgültigen Sitz auf dem Gelände des Otto-Wagner-Spitals in Wien laufen bereits. Der ganze Umzug wird etwa eine viertel Milliarde Euro verschlingen, das wird Multimilliardär Soros verschmerzen können.

Leere Drohungen aus der EU

Wien gewinnt dadurch als Bildungsstandort. Budapest dagegen verliert einen kosmopolitischen Ort der kritischen Reflexion von Weltrang. Die Vertreibung der CEU sei eine „rote Linie“, hatte EVP-Fraktionschef Weber, CSU, gedroht.

Er hatte angekündigt, die ungarische Regierungspartei Fidesz deshalb aus der EVP zu werfen. Orbán hat die rote Linie überschritten. Wie schon viele zuvor. Und er wird auch weitere überschreiten.

Drei zu Null für Orbán

Denn es geschieht nichts. Jüngst teilte EVP-Chef Tusk mit: Für einen Rauswurf der Ungarn aus der konservativen Fraktion im Europaparlament gebe es leider keine Mehrheit.

Drei zu Null für Orbán: CEU und Open Society vertrieben, Fidesz bleibt in der EVP, egal, wie das Urteil des EuGH auch ausfällt. Orbán hat selbt gesagt, was er will: ein „illiberales“ Ungarn errichten. Da kommt es auf ein Gerichtsurteil kaum noch an.

Die Besten packen derweil die Koffer

Wenn das Hochschulgesetz kassiert wird hat Orbán die Bälle schon längst im Tor versenkt. Das EUgH-Urteil wird nur ein weiteres schlechtes Zeugnis für die Regierung Orbán sein.

Dem ist das herzlich egal, solange er sein illiberales Projekt weiter verfolgen kann. Wenn wir nicht aufpassen auch über die Grenzen Ungarns hinaus.

Und in Ungarn? Die Besten packen dort derweil die Koffer. Orbán produziert seine eigenen Dissidenten. Nichts wie weg, sagt so mancher, der frei denken, frei atmen, frei arbeiten will.