Ungarns Klage gegen den Rechtstaatsmechanismus – „Orbán geht immer so weit, wie er kann“

Überarbeitung und Arbeitsüberlastung zeigen sich auch am Ende der Corona-Pandemie. Wichtig sei deshalb Muße als Freiraum, in dem man nicht auf Produktivität achten müsse, sagt der Ethnologe Prof. Gregor Dobler vom Sonderforschungsbereich „Muße“ der Universität Freiburg. „Wir sprechen von Muße als produktiver Unproduktivität“, so der Ethnologe in SWR2. Momenten der Muße könne man im Nachhinein anmerken, dass man in der Ruhe wieder produktiv geworden und etwas Neues entstanden sei.

Es sei der falsche Weg, Menschen in Achtsamkeitsseminaren gegen Stress resilienter machen zu wollen, sagt Dobler mit Blick auf Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO, wonach etwa 750.000 Menschen weltweit im Jahr an Überarbeitung sterben.

Für die Gesellschaft müsse es vielmehr darum gehen, Menschen grundsätzlich wieder mehr Freiräume zu geben, in denen sie Kräfte sammeln könnten. Allerdings müsse man dafür auch bereit sein, auf anderes gegebenenfalls zu verzichten.

Gerade im Leben von Menschen, die geringfügiger Beschäftigung nachgingen, um genügend Geld zu verdienen, zeige sich die Ungleichverteilung von Muße. Deshalb sei die Diskussion um eine Balance von Arbeit und Muße wichtig, die in Deutschland zum ersten Mal seit den Arbeitszeitverkürzungen der 80er Jahre wieder geführt werde.

Lernen könne man schon, was Muße sei, glaubt Aber verfügbar sei sie nicht. Wichtig seien jedoch persönliche Freiräume, um überhaupt die Chance auf Muße zu bekommen. mehr...