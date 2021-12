Ob in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit: diskriminierende Erfahrungen sind für Schwarze Deutsche Alltag – oft mit gravierenden Folgen. Wer Rassismus erfährt, wird in seinem Selbstwertgefühl verletzt, sagt Expertin Nkechi Madubuko. Die Soziologin mit nigerianischen Wurzeln forscht seit vielen Jahren zu diesem Thema. Sie kämpft dafür, Alltagsrassismus sichtbar zu machen, offen über Diskriminierung und Mobbing zu sprechen. Wie erleben Schwarze Deutsche ihren Alltag? Wie können sie gestärkt werden? Was kann man tun, um sich für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft einzusetzen? mehr...