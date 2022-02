Olympische Winterspiele: Wie China Körper und Sport für den Nationalstolz nutzen möchte

Das faktische Verbot der Deutschen Welle in Russland offenbare letztlich das Ziel der russischen Seite, „unabhängige Informationen zu verhindern“, so der Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, in SWR2.

Man müsse in der gegenwärtigen Situation mit dem Schlimmsten rechnen, auch damit, dass in Russland weitere Medien zu „ausländischen Agenten“ erklärt und möglicherweise ebenfalls aus dem Land geworfen würden.

Die Bundesregierung müsse deshalb fordern, „dass die Korrespondenten der Deutschen Welle wieder eine Akkreditierung bekommen und dass das Verbot der Deutschen Welle aufgehoben wird.“

Mehr als 100 Medien seien während der vergangenen Jahre zu „ausländischen Agenten“ erklärt worden. Christian Mihr: „Es werden Medien zensiert und immer mehr Medien blockiert“. Das in russischer Sprache gesendete Angebot der Deutschen Welle sei dem Staat offensichtlich ein Dorn im Auge.

Die Entscheidung, die Deutsche Welle in Russland zu verbieten, sei eine ganz andere als jene für das Verbreitungsverbot von RT in Deutschland, das sich aus einer fehlenden Sendelizenz ergeben habe. Christian Mihr: „Die deutsche Entscheidung war eine juristische Entscheidung einer Medien-Regulierungsbehörde, in die kein Ministerium involviert war.“

Die EU müsse deshalb dringend Regulierungslücken in der Medienaufsicht schließen. RT Deutsch hatte den Versuch gemacht, eine deutsche Zulassung durch eine serbische Sendelizenz zu umgehen.