„Die Pandemie hat eine schwere weltweite Bildungskrise ausgelöst“, sagt Christine Kahmann von UNICEF. Aktuell seien immer noch 600 Millionen Kinder weltweit von Schulschließungen betroffen. Dabei verfolgten Staaten unterschiedliche Strategien, um dennoch Bildung zu ermöglichen. In Äthiopien etwa wurden Solarradios verbreitet, um Kinder Lernstoff zugänglich zu machen, in Kenia unterstützte der Staat Familien finanziell, um verfrühte Zwangsheiraten aus Geldnot zu vermeiden. „Es gibt also viele Beispiele, auf denen wir aufbauen können“, so Christine Kahmann in SWR2. mehr...