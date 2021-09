„Love and Peace“: So heißt das neue Album der beiden norwegischen Musiker von Kings of Convenience: Darum geht’s heute in den Feuilletons. Und: kein Regenbogen für München beim EM-Spiel Deutschland-Ungarn heute Abend: Das hat die UEFA gestern untersagt. Auch das ist heute ein Thema auf den Kulturseiten und in den Sozialen Netzwerken. mehr...