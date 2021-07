per Mail teilen

Tanzen, Party machen, in der Disco die Freunde treffen. Die Coronapandemie hat die Clubkultur lahmgelegt. Ein Modellprojekt in Baden-Württemberg soll nun aber die Zukunft ausloten. Das Ziel: Feiern ohne Maske und Abstand.

Die Clubbranche fühlt sich von der Politik nicht wahrgenommen

Elektrobeats in den großen Clubs in Stuttgart auflegen – Tobias Röckle lechzt danach: „Mir persönlich auch als DJ fehlt natürlich das Feiern und das Tanzen.“ Tanzen und Feiern, so wie Röckle es liebt, sind aber weiterhin nicht drin.

Die Interessen der Clubszene, die er im eingetragenen Verein Clubkollektiv vertritt, würden von der Politik nicht wahrgenommen, sagt er, speziell im Vergleich zu anderen kontaktfreudigen Bereichen wie der Bordellbranche.

Die Landesregierung hat die Öffnung von Clubs bei einstelligen Inzidenzzahlen zwar wieder erlaubt, die Einschränkungen sind aus Clubsicht aber extrem: Nur 1 Person pro 10qm Fläche sind im Club erlaubt.

Lucha drückt auf die Bremse

Der zuständige Sozialminister Manfred Lucha von den Grünen drückt angesichts der Delta-Varianten bei Öffnungsschritten weiter auf die Bremse: „Ganz klar, das sind die Milieus, feucht fröhlich tanzend, keine Distanz, das mag das Virus am allerliebsten und da sind wir am vorsichtigsten.“

Lucha setzt auf Modellprojekte. In Stuttgart werden über den Sommer in ausgewählten Clubs sogenannte Distanztracker getestet, die Club-Besucherinnen und Besucher warnen, sollten sie einander zu nahekommen. Weitere Modellprojekte gibt es in Ravensburg und Mannheim. Bis zum Spätsommer sollen Erkenntnisse vorliegen.

Aktuell bleibt den Clubbesitzern noch die Möglichkeit OpenAir. Unter freiem Himmel sind aktuell 100 Besucherinnen und Besucher erlaubt, allerdings mit Abstand. Die teuren Luftfilteranlagen, die viele Clubbesitzer eingebaut haben, haben sich nicht rentiert, sie wurden bislang unter Realbetrieb nie getestet.