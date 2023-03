Ohne dich wäre ich nicht so wie ich bin – Der Vater in der Bhagwan-Kommune

Von Lorenz Schröter

Bernhard ist 92 Jahre alt, Architekt und Erfinder. Er lebt nach zwei Ehen und fünf Kindern seit Jahrzehnten in einer Sannyas-Kommune in Thüringen. Dort hängen Bhagwan Bilder an der Wand, es wird meditiert und vegetarisch gekocht. Sein ältester Sohn ist nun fast genauso alt wie Bernhard, als er in den Wald zog. Er befragt seinen Vater, wie er geworden ist, wie er ist und fragt sich selbst, was sie beide verbindet, aber auch voneinander trennt. Viele bereuen es, ihre Eltern nicht rechtzeitig befragt zu haben, bevor es zu spät war. Autor Lorenz Schröter will diesen Moment nicht verpassen.