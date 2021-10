Ohne Bauwende keine Energiewende: Architects for Future fordern Bauministerium

Rund 40 Prozent aller CO2-Emissionen fallen beim Bau an – ein riesiges Hindernis auf dem Weg zur Klimaneutralität. Doch während alle übers Fliegen oder die Ernährung reden, werde der Bausektor beim Thema Klimaschutz kaum in den Blick genommen, sagt die Architektin Elisabeth Broermann. Die „Architects for Future“ forderten daher auch ein eigenständiges Bauministerium.

Das Problem liege vor allem im Betonbau, weil bei der Herstellung von Beton Kalkstein verbrannt und dabei CO2 freigesetzt werde. Verschärft werde das Ganze durch die kurzen Lebenszyklen von Gebäuden, erklärt Broermann. „Wir bauen, als ob die Gebäude eine Ewigkeit stehen, reißen dann aber schon im Durchschnitt nach knapp 50 Jahren ab.“ Die Baubranche ist f d Bewältigung wichtiger Klima-, Ressourcen-, Energie- und Umweltfragen von entscheidender Bedeutung, auch bei der Lösung dringender sozialer Problemstellungen, kulturellen Belangen und der Transformation zur Kreislaufwirtschaft spielt sie e tragende Rolle. https://t.co/lsI64y8taj Teil der Lösung ist nach Ansicht von Architects for Future, bei denen auch Broermann engagiert ist, ein eigenständiges Bauministerium. Diese Forderung richtet unter anderem auch die Gewerkschaft IG Bau an die Koalitionsverhandlungen. Bauen sei so komplex und berühre so viele unterschiedliche politische Handlungsfelder, dass es dringend mehr Aufmerksamkeit brauche, so Broermann. Derzeit machten die politischen Rahmenbedingungen es schwer, eine klimafreundliche Bauwende herbeizuführen. Denn die Zukunft lägen eigentlich in der Bestandsnutzung, im Zentrum der Baugesetzgebung stehe aber nach wie vor der Neubau, erklärt die Architektin.