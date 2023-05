Offen und respektvoll auf die Menschen zugehen, das war den Autorinnen Sonja Ernst und Christine Werner besonders wichtig, Sie haben in ihrer Hördokumentation Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrem Alltag begleitet und machen ihn hörbar: im Paketzentrum, im Klinikum, in der Lebensmittelproduktion und in einer Gießerei. Dabei wird deutlich: Wertschätzung und das Gefühl, dazu zu gehören, sind besonders wichtig.