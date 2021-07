Simone Biles verlässt mitten im Wettkampf die Turnhalle – das ist bereits einer der prägenden Momente dieser Olympischen Spiele. Das liege auch daran, dass das Zeigen von Schwäche so gar nicht zu unserer Hochleistungsgesellschaft passt, wie sie insbesondere bei Olympia zelebriert wird, sagt der Soziologe Thomas Alkemeyer. Mehr noch: Der Höchstleistungssport sei eine Art Sonderwelt, in der Härte und Leistung noch viel prägender seien, als in unserem Alltag. Da erscheint die Unterstützung von Fans und Teamkollegen für Biles' Entscheidung wie ein wohltuender Kontrast – hier der harte Wettkampf, dort Verständnis für Schwäche und Fehler. Doch ganz so einfach sei es nicht, so Alkemeyer, der an der Universität Oldenburg den Arbeitsbereich Sportsoziologie leitet. Beispiele wie das von Biles drohen immer auch, psychische Leiden zu individualisieren, anstatt die strukturellen Probleme des Spitzensports zu thematisieren. mehr...