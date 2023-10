per Mail teilen

Der Musiker und Autor Ofer Waldman hält sich zur Zeit in „relativer Sicherheit“ im Norden Israels auf, etwa 140 Kilometer entfernt vom Gazastreifen. Von dort aus berichtet er über die Lage in Israel und schaut mit Bangen nach Norden, in Richtung Libanon, von wo aus die Terrororganisation Hisbollah ebenfalls Raketen Richtung Israel abgeschossen hat.

Zahlenmäßig übertrifft das, was wir hier sehen, sowohl Pearl Harbor als auch 9/11. Über 1200 Tote, hundert Verschleppte, kleine Kinder, die mit verbundenen Händen erschossen wurden, Vergewaltigungen. Das übertrifft sowohl Ihre als auch meine Vorstellungskraft ...



Die Großangriffe der Hamas würden die israelische Gesellschaft zusammenrücken lassen: „Die Reservisten strömen zu ihren Einheiten, die Zivilgesellschaft organisiert Unterstützung für die Evakuierten aus der Region des Gazastreifens. Man kann allerdings nicht sagen, dass sie hinter der Regierung zusammenrückt. Die ist nach wie vor relativ abwesend.“