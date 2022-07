Nur Wartung oder auf Dauer? - Durch Nord Stream 1 kommt kein Gas mehr

Die IG Metall setzt angesichts eines möglichen Komplettausfalls von russischem Gas auf den verstärkten Rückgriff auf fossile Energiequellen. „Das ist das Thema des Weiterfahrens von Kohleverstromung und das wieder Zurückwechseln in Richtung Öl als primärem Energieträger“, sagte der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann im SWR2 Tagesgespräch. Auf solche Notmaßnahmen sei Deutschland angewiesen, um sicher durch den Winter zu kommen, so Hofmann weiter. Eine Verschiebung des Atomausstiegs lehnte Hofmann dagegen ab. Für einen solchen Schritt gebe es in Deutschland keine Akzeptanz mehr, zudem seien die Abschaltpläne zu weit fortgeschritten, um den Betrieb der letzten noch verbliebenen Meiler am Netz zu verlängern.

Die Bundesregierung forderte Hofmann dazu auf, alles dafür zu tun, alternative Bezugsquellen zu finden. Wegen der Energiekrise sei zudem eine Entlastung der Haushalte dringend nötig. Dass die IG Metall – wie heute angekündigt – mit einer Forderung von acht Prozent mehr Lohn in die neue Tarifrunde gehe, habe auch damit zu tun. Lohnsteigerungen seien eine von mehreren Stellschrauben, um private Haushalte zu entlasten, so Hofmann. mehr...