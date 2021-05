Gregor Papsch diskutiert mit

Prof. Dr. em. Rainer Hudemann, Historiker, Universität des Saarlandes und Sorbonne Université, Paris

Marlene Kottmann, Juristin, Universität Freiburg

Dr. Elisabeth Thalhofer, Leiterin der Bundesarchiv-Außenstelle Rastatt

Kaum jemand weiß, dass es sie gab, dabei gehören die Rastatter Prozesse zu den größten alliierten NS-Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg. Während in Nürnberg die Nazi-Größen verurteilt wurden, standen in Rastatt die unbekannten Erfüllungsgehilfen in den südwestdeutschen Lagern vor Gericht. 75 Jahre nach der Eröffnung des Tribunal Général sind die Prozessakten weitgehend freigegeben und erinnern an ein vergessenes Kapitel deutsch-französischer Nachkriegsgeschichte.



