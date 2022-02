NS-Künstler im öffentlichen Raum? Überfällige Debatte zu Fritz von Graevenitz beginnt

Graevenitz hat Hitler porträtiert und wurde von ihm 1944 auf die „Gottbegnadeten-Liste“ besonders wichtiger Künstler gesetzt. Ein Graevenitz-Werk steht heute im Landtag, die Büste des NS-Opfers Eugen Bolz. Landtags-Präsidentin Muhterem Aras fordert: „Wir müssen die Thematik differenziert untersuchen.“

Zahlreiche Werke Graevenitz' stehen in Baden-Württemberg

Manche Skulpturen kann man sich schon ziemlich gut vorstellen, wenn man nur ihre Titel hört: Brezelbüble, Erbsenbüble, Hasenbrünnele, Hirsch, Gazelle, Reh. So heißen einige der etwa 35 Werke, die der Stuttgarter Bildhauer Fritz von Graevenitz in den 1920er-60er Jahren geschaffen hat.

Sie stehen überwiegend im öffentlichen Raum, fast alle in Baden-Württemberg, manche an so prominenten Orten wie dem Schloss Solitude oberhalb von Stuttgart.

Auch Michael Kienzle, Vorstand der Stuttgarter Stiftung Geißstraße, kennt und schätzt Graevenitz' graziles Bambi in Bronze an der Schlosszufahrt: „Der Fritz von Graevenitz hat ein wunderbares Reh geschaffen in den 20er-Jahren. Das steht vor dem kleinen Wohnhaus auf der Solitude, in dem er wohnte und wo heute ein kleines Museum drin ist. Und dieses Reh ist nur die Hälfte der Wahrheit über diesen Fritz von Graevenitz.“

Graevenitz porträtierte Hitler in Bronze

Die andere Hälfte ist Graevenitz' Verstrickung in den Nationalsozialismus. 1935/36 porträtiert er Adolf Hitler in Bronze und modelliert einen Handgranate werfenden Soldaten für eine Kaserne in Stuttgart: „Uns interessiert das auch ästhetisch. Wie geht das zusammen, das einer Muschelkalk-Gruppen macht mit einem Granatwerfer und dann dieses reizende Reh dazu? Wie passt das zusammen?“

Womöglich durch ein Weltbild, das Ästhetik in den Dienst von Ideologie stellt. 1938 wird Graevenitz Direktor der Stuttgarter Kunstakademie und schreibt: „Die Kulturaufgaben des Dritten Reiches verlangen den Einbau aller künstlerischen Kräfte in die Volksgemeinschaft.“

Oder noch martialischer 1940 in „Kunst und Soldatentum“, von der Wehrmacht hunderttausendfach verbreitet: „Künstler waren die Waffenschmiede – Künstler und Soldat – Kämpfer um das heiligste Gut – die Urmutter Heimat dankt ihren Söhnen mit dem Geschenk ewiger Wiedergeburt.“

Graevenitz stand auf der "Gottbegnadeten-Liste"

Fritz von Graevenitz genießt im NS-System höchste Anerkennung. 1944 nimmt Hitler persönlich ihn in die so genannte „Gottbegnadeten-Liste“ auf. Damit ist Graevenitz vom Kriegseinsatz freigestellt, seine künstlerische Arbeit gilt als systemrelevant.

Dem "Führer" hatte Graevenitz schon vorher gehuldigt: „Der tiefste Gehalt von Adolf Hitlers Werk ist letzten Endes ein religiöser.“ Der Autor dieser Zeile kreiert nach dem Krieg sakrale Kunst für die Stuttgarter Stiftskirche, das wohl wichtigste Gotteshaus der Stadt.

Hoch über der Kanzel hat Graevenitz einen Engel modelliert, der zum Gericht ruft. „Ist ja immer die Frage: Was wussten die Menschen damals, warum haben Sie ihn trotz seiner Rolle in der NS-Zeit damals beauftragt, dieses Werk zu machen? Das wäre mal aus meiner Sicht jetzt eine spannende und auch neue Überlegung, über dieses Werk hier nachzudenken“, sagt Stiftskirchen-Pfarrer Matthias Vosseler.

Eine Auseinandersetzung muss ernsthaft, wissenschaftlich und differenziert gesucht werden

Eine ähnliche Aufgabe stellt sich dem baden-württembergischen Landtag. Dessen Foyer ziert eine Büste des früheren württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz, den die Nazis noch kurz vor Kriegsende ermordet hatten.

Den Bronzekopf geschaffen hat Fritz von Graevenitz 1951, beauftragt unter anderem von führenden Politikern der SPD. NS-Verfolgte hofieren also einen NS-Profiteur, der ein NS-Opfer verewigt. – Das muss man erst mal verstehen, meint auch Parlamentspräsidentin Muhterem Aras.

„Ich nehme das jetzt als Anlass, dass wir beispielsweise ein wissenschaftliches Symposium machen zu dieser Thematik und auch begleitend eine wissenschaftliche Forschungsarbeit, um herauszufinden, wie gehen wir damit um? Ich finde, man muss die Auseinandersetzung ernsthaft, wissenschaftlich und differenziert suchen.“