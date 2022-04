Notorische Ausbrecher – Vulkane

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Glühende Lava, Glutwolken und Ascheregen – wenn Vulkane ausbrechen, dann passiert das in der Regel sehr effektvoll. Und trotz aller Gefahr, die von Vulkanen ausgeht, oder gerade auch deswegen, sind die Menschen seit Angedenken fasziniert von den feuerspeienden Bergen.



Viele Völker hielten Vulkane für den Sitz von Göttern oder für einen Eingang zur Unterwelt und noch heute ranken sich etliche Mythen und Legenden um Vulkane.



Weltweit gibt es Tausende von ihnen. Rund 500 davon sind aktiv, jährlich brechen etwa 50 davon aus - mal mehr, mal weniger effektvoll und von der Menschheit beachtet. Der Rest ist entweder erloschen – oder schlummert nur. Wie lange, das kann man nur schätzen.



Heute wissen wir zwar, warum und wie sich das Magma seinen Weg an die Erdoberfläche bahnt, und dass das in der Regel nichts mit übernatürlichen Kräften und wütenden Göttern zu tun hat. Vulkane werden heutzutage in der Regel auch sehr gut überwacht – kontrollieren können wir Vulkane aber dennoch nicht.



Nichts desto trotz bringen Vulkane aber auch Gutes mit sich: die Erde rund um Vulkane ist oft besonders fruchtbar, sie sind Touristenmagnete, vulkanisches Gestein ist in vielen Bereichen unseres Lebens sehr beliebt und zudem können Vulkane auch eine Quelle zur Energiegewinnung sein.



Wir gehen in dieser Matinee an den Vulkanhängen wandern, blicken über den Kraterrand und tanzen am Rande des Vulkans.



Gesprächspartner der Sendung sind der Vulkanforscher und Geophysiker Prof. Joachim Ritter, die Historikerin Dr. Constance Timm und Dr. David Bruhn, Leiter des Competence Centers "Globale Georessurcen" am Fraunhofer Institut für Geothermie.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Kerstin Unseld