Von Berlin nach Peking mit dem Fahrrad – das sind 15.000 qualvolle Kilometer und neun Monate durchradeln. Verrückt genug, um Spenden zu sammeln, dachte sich Nono Konopka.

Zusammen mit seinem besten Freund Max machte er sich auf den Weg – und das obwohl beide nicht gerne Fahrrad fahren. Denn sie machen es nicht der Wanderlust wegen, sondern für einen guten Zweck: Um eine Schule in Guatemala zu bauen.

Das Ziel treibt sie durch Schnee und Sturm. Auf dem Weg nach Fernost lernt Nono Konopka auch einiges über sich selbst – denn neun Monate auf dem Rad bringen einen zum Nachdenken…

Lektionen für ein richtig gutes Leben: Wie ich auf einem Bike-Trip von Berlin nach Peking den Mut fand, meine Träume zu leben Pressestelle Kailash Lektionen für ein richtig gutes Leben: Wie ich auf einem Bike-Trip von Berlin nach Peking den Mut fand, meine Träume zu leben Autor Nono Konopka Genre: Biographie Verlag: Kailash, 16,- Euro ISBN: 978-3424632194

Homepage von Nono Konopka

Musiktitel:

Beautiful soul

Katy J Pearson

CD: Return



Revolver

Lui Hill

CD: Lui Hill



Let go

Ursina

CD: Let go



Il mio bungalow

Crucchi Gang mit Francesco Wilking

CD: Patate in Wunderland EP



Mythologie

Féloche & Rona Hartner

CD: Silbo