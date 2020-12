Bei Tübingen entsteht gerade das „Cyber Valley“, nach eigenen Angaben „Europas größtes Forschungskonsortium im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie“. Der Autor Adrian Daub findet in SWR2, es stecke eine Menge Selbstbeweihräucherung in dieser Selbstbezeichnung: „Es wäre die Frage, was genau man da kopieren will. Es gibt verschiedene Sachen, die sich in Deutschland nicht kopieren lassen." mehr...