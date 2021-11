Nils Schmid (SPD): EU muss Belarus in Flüchtlingskrise mit Sanktionen drohen

Winter is coming“ – der Winter naht – vor ein paar Jahren dachte man bei diesen drei Worten noch an die Fantasy-Serie „Game of Thrones“, also an Drachen und Schwertkämpfe. Aber im zweiten Corona-Herbst denken die meisten Eltern vermutlich eher an steigende Inzidenzen, schlecht durchlüftete Klassenräume und an Kinder, die wieder zuhause unterrichtet werden müssen. Dabei hätte es ganz anders kommen können, denn dass mit sinkenden Temperaturen auch die Inzidenzen steigen – das war so vorhersehbar wie der nahende Winter. Auch der noch amtierenden Regierung hätte das klar sein können. Aber genau diese Regierung wird auf den Kulturseiten und im Netz gerade ziemlich vermisst. mehr...