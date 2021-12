Nie oben ohne: Die Mütze

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen setzt sich für eine Patentlockerung für Covid-Impfstoffe ein. Die Pandemie sei nicht vorbei, ehe sie nicht weltweit bekämpft werde, sagt Christian Katzer, Geschäftsführer der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen, in SWR2. Man könne sich von dem Virus nicht abschotten, es handle sich um ein globales Problem.

Die deutsche Politik trage bei einer vorübergehenden Aussetzung des Patentschutzes entscheidende Verantwortung. Das sogenannte TRIPS-Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums sehe eine solche Aussetzung dabei ausdrücklich vor, so Katzer. Auch die US-Regierung sei dafür.

Deutschland dagegen blockiere das extrem. Warum, könne man nur vermuten, so Katzer. Vermutlich wolle die Bundesregierung wirtschaftliche Interessen wahren. Allein auf das Mainzer Unternehmen Biontech sei vermutlich ein Achtel des deutschen Wirtschaftswachstums in der Pandemie zurückzuführen.

Impfstoffe jedoch seien der Schlüssel, um die Pandemie zu beenden. Aufgrund der hohen staatlichen Förderung von Unternehmen wie Biontech habe die Bundesregierung Mittel in der Hand, eine Aufhebung des Patentschutzes politisch durchzusetzen. Die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante könne zum Wendepunkt in dieser Debatte werden.

