Kinder aus migrantischen Arbeiterfamilien „haben weniger Chancen auf Bildung und später auch weniger Erfolgschancen im Beruf“, sagt die 1982 in Ulm geborene Wirtschaftswissenschaftlerin Bertie Berhe in SWR2. In ihrem Buch „Nie mehr leise, die neue migrantische Mittelschicht“ schreibt sie auch über ihre eigene Erfahrungen in der Schule.

Die Ökonomin und Aktivistin Betiel Berhe Pressestelle Aufbau Verlag, Priscilla Grubo

Menschen mit Migrationshintergrund werden oft daran gemessen, wie gut sie sich in die deutsche Gesellschaft integrieren und welchen Job sie haben. Schaffen sie den Aufstieg in die Mittelschicht, dann werde ihnen oft nachgesagt „sie hätten es geschafft“. Aber diese Vorstellung gefällt der Autorin Bertie Berhe nicht. Denn für die 1982 in Ulm geborene Akademikerin macht diese Idealisierung unsichtbar, „welche Mechanismen in unserer Gesellschaft dazu führen, dass wir noch in einer Klassengesellschaft leben“.

Deutsche Mittelschichtsfamilien nach wie vor bevorzugt

In ihrem Buch „Nie mehr leise, die neue migrantische Mittelschicht“ erklärt die Autorin, wie Schule die die ungleichen Chancen in der Gesellschaft reproduziere und Kindern mit Migrationshintergrund keine guten Bildungschancen gebe: Weiße Kinder aus einer Mittelschichtsfamilie haben in der Regel sehr gute Bildungschancen. Kinder, die aus einer migrantischen Arbeiterfamilie kommen, „haben dagegen, weniger Chancen auf Bildung und später auch weniger Erfolgschancen im Beruf“.

An ihren drei Kindern, die jetzt zur Schule gehen, Berhe den Unterschied zu ihrer eigenen Schulzeit sehr genau studieren. Denen würden mehr Potenziale zugesprochen, weil man denke: „Die Eltern haben beide studiert, das sind Akademiker, ändern, das wird schon laufen“.

Rassismuserfahrungen in der Jugend

Berhe ist in einer Hochhaussiedlung aufgewachsen und hat dort früh sowohl Klassismus als auch Rassismus erfahren. Später hat sie Wirtschaftswissenschaften studiert und in München das Institut für „Social Justice“ mitgegründet. Sie arbeitet als Antirassismus- und Antiklassizismus-Trainerin und über ihre eigene Erfahrung in Deutschland.