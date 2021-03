Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Einfach abtauchen und für ein paar Minuten oder Stunden weg von der Welt sein! So beschreiben Taucher das Gefühl, wenn sie unter Wasser gehen. Das berichten in der SWR2 Matinee ein Apnoe-Taucher, und auch eine der bedeutendsten WracktaucherInnen weltweit, und Gründerin des "Baltic Sea Heritage Projects", Sabine Kerkau.



Doch auch wenn wir eher wasserscheu sind, können wir diese Erfahrung des "einfach weg seins" machen: wir können in Musik oder Literatur abtauchen – oder in virtuellen Realitäten. Und nicht umsonst spielen viele Computerspiele am Meeresgrund.



Der wiederum, ist in der Realität immer noch wesentlich schlechter erforscht, als die Rückseite des Mondes. Eine der großen Pionierinnen, was die Erforschung des Meeresbodens angeht, heißt Marie Tharp. Sie entdeckte 1952, dass der Meeresboden nicht einfach nur aus Sand und Schlamm besteht und ansonsten völlig eben ist, den Mittelatlantischen Rücken kartographierte, und so die Grundlage zur Theorie über Plattentektonik und Kontinentaldrift legte. Sie porträtieren wir in dieser Matinee.



Wie der Stand der Tiefseeforschung heute ist, erzählt uns der Tiefseeforscher Dr. Collin Devey vom Fachbereich "Dynamik des Ozeanboden" vom Helmholtz-Zentrum Kiel für Ozeanforschung. Und in der SWR2 Matinee Zeitmaschine, begleiten wir einen U-Boot-Tauchgang im Loch Ness auf die Suche nach Nessie.



Um das Abtauchen im übertragenen Sinne, soll es dann in der dritten Stunde dieser SWR2 Matinee gehen: um das Abtauchen in der Kunst – was allen voran der Künstler Banksy perfektioniert hat.



Und wie es tatsächlich ist, abzutauchen und im Untergrund zu leben, ohne Papiere und ohne Identität, das erzählt Katrin Pellner.



Und ganz zum Schluss, taucht der Schriftsteller Markus Orths für uns ab: in seine eigenen Kindheitserinnerungen.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Frank Armbruster