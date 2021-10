Nicht immer recht haben müssen: Neue Streitkultur ist wichtig

Man müsse grundsätzlich unterscheiden zwischen denen, die Verschwörungs-Mythen erfinden und auf großer Bühne propagieren und denen, die eine Neigung haben, an diese Mythen zu glauben, sagt Monika Betzler, Professorin für Praktische Philosophie und Ethik an der Universität München. Die Verschwörungserfinder hätten meist ein manifestes Eigeninteresse, mit ihren Verschwörungsmythen Geld zu verdienen oder sich wichtig zu machen. Die, die an Verschwörungsmythen glauben, seien hingegen meist Personen, deren situierte Perspektive häufig in unserer Gesellschaft zu wenig wahrgenommen würde und die aufgrund ihrer Perspektive ein Misstrauen gegen Eliten und Experten entwickelt hätten. Dieser zweiten Gruppe müsse man mehr zuhören, sagt Monika Betzler. Gleichzeitig müsse man diesen Menschen klar machen: Verschwörungsüberzeugungen richten gesellschaftlichen Schaden an, indem verleumdet und gehetzt und mitunter auch rassistisches Gedankengut verbreitet werde. mehr...