Nicht eine, sondern viele Verabredungen zum Völkermord: 80 Jahre Wannsee-Konferenz

Die Wannsee-Konferenz gilt weithin als der Beginn der systematischen Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Aber bereits Jahre zuvor, spätestens mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Osteuropa, wurden Jüdinnen und Juden und andere, von der NS-Ideologie markierte Gruppen ausgelöscht, deportiert und zur Zwangsarbeit gezwungen. Bedrückend ist besonders die bürokratische Gründlichkeit, die dem Beschluss zum Völkermord anhaftete. Beschlossen, geplant und in Betrieb war die Tötungsmaschinerie zum Zeitpunkt der Wannsee-Konferenz jedoch längst, kommentiert Rainer Volk.

Angriffe auf Jüdinnen und Juden nehmen ab 1933 zu

Begonnen hatte alles neun Jahre zuvor, am 1.April 1933, mit einem Boykott jüdischer Geschäfte im ganzen Land. Den ersten toten Juden in einem KZ gab es ebenfalls in jenem Frühjahr. Es folgten Berufsverbote, 1935 die Nürnberger Gesetze. Und lange vor der berüchtigten Pogromnacht 1938 diverse Hetzaktionen, Massen-Verhaftungen, Vertreibungen.

Alles befohlen, alles staatlich sanktioniert, mindestens gab es ein Telegramm „von oben“ als Auslöser. Die Frage ist: Wann wurde daraus Völkermord? Die Antwort: Ab dem 1.September 1939. Denn bereits mit diesem bis — heute gerne als „Blitzkrieg“ bezeichneten — Feldzug in Polen begannen die systematischen Verbrechen, die nicht mehr aufhören sollten.

Bereits vor der Wannsee-Konferenz beginnt der Völkermord

Nicht nur durch SS, Polizei, Einsatzgruppen, sondern auch durch Soldaten der Wehrmacht. Historiker*innen nennen dieses Gemetzel hinter der Front im Osten heute einhellig einen „rasseideologischen Vernichtungskrieg“, der am schlimmsten die Völker der Sowjetunion traf – und auch hier die Juden.

Inzwischen sind dazu tausende Fotos gesammelt worden, zeitgenössische Tagebuch-Einträge und Feldpostbriefe. Oft liest sich darin bereits deutscher Schrecken ob des bestialischen Geschehens. Leider übersehen wir bis heute aber ebenso oft, dass auch aus Frankreich Züge nach Auschwitz und Majdanek fuhren, und aus den Niederlanden und Belgien. Insgesamt wären etwa sechs Millionen Schicksale aufzuzählen. Die meisten kennen wir gar nicht.

Die Spuren der Täter werden mit den Opfern vernichtet

Auch weil die Täter alles taten, ihre Spuren zu vernichten. Zudem war der Judenmord von Anfang an „Geheime Reichssache“. Vom letzten Kapitel erzählten zwar später auch Überlebende – von der „Vernichtung durch Arbeit“ in Lagern und unterirdischen Fabriken, in Bergwerken oder bei den Todesmärschen im Frühjahr 1945.

Schauergeschichten, die zu viele Deutsche nicht hören wollten. Es war ihnen unerträglich, dass der Völkermord Folge bürokratischen Handelns war. Ordentlich versehen mit Stempel, Unterschrift und Heil-Hitler-Gruß. Hier läge dann auch die Bedeutung der Wannsee-Konferenz: Dass sie das Ungeheuerliche durch bürokratische Klarstellung ermöglichte.

Die Mordmaschinerie funktioniere — bis ins kleinste Zahnrädchen

Peter Longerich hat das Geschehen am See als Klärung der Machtfrage beim Holocaust interpretiert. Heydrich habe sich hier die Zuständigkeit für den Judenmord sichern wollen und genau das deshalb ins Protokoll schreiben lassen. Nicht mehr, nicht weniger.

Wenn der Völkermord an Europas Juden so durchführbar wurde, wird man folgern müssen: Es gab nicht nur eine Wannsee-Konferenz – sondern viele, gar hunderte. Von kleinen Schergen, nicht von Bonzen wie an jenem 20.Januar 1942. Und am Ende funktionierte so die Mordmaschine wie geschmiert. Banal – und ungeheuerlich.