Neues Ausmaß an Gewalt – Wie bekämpft man Kindesmissbrauch?

Am selben Tag, am 24. Juni, fanden zwei historische Entscheidungen zur Abtreibung statt: In Deutschland wurde der Paragraf 219a gestrichen, der Ärztinnen und Ärzten verboten hatte, über ihre Methoden der Abtreibung zu informieren. In Amerika wiederum dürfen nun die einzelnen Bundesstaaten darüber entscheiden, ob Abtreibungen erlaubt oder verboten sind. Derweil macht sich auf Twitter Unruhe breit, denn der erzkonservative CDU-Politiker Nathanael Liminski, der Abtreibungen für "ein Unrecht" hält, wird offenbar als neuer NRW-Bildungsminister gehandelt. Und nach der ersten Skandalwoche bei der documenta fordert die taz heute ungeduldig: „Wer für den Antisemitismus in Kassel verantwortlich ist, bitte melden!“ mehr...