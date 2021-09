Neueröffnung des Zentralarchivs zur Geschichte der Juden in Heidelberg: „Ein besonderer Wert“

Dass es nach der Shoa — dem nationalsozialistische Massenmord an den Juden und Jüdinnen Europas — wieder jüdisches Leben in Deutschland gibt, ist ein großes Wunder. Die Erinnerung daran und die Geschichte diese jüdischen Gemeinden bewahrt das Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland in Heidelberg auf. Seit 1987 besteht das vom Zentralrat der Juden in Deutschland getragene Archiv. Nun unterstützt das Bundesinnenministerium die Aufgaben des Zentralarchivs und hebt es damit auf den Rang von Bundes- und Landesarchiven

Ein Einblick in jüdisch-deutsche Zeitgeschichte Seit 16 Jahren leitet Dr. Ittai Joseph Tamari das „Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland“ in Heidelberg. Dort werden Dokumente des Neubeginns jüdischen Lebens in Deutschland nach der Shoa gesammelt. Für Tamari etwa ist es ein Moment von besonderem Wert, wenn er im Archiv die Möglichkeit bekommt, Texte zum damaligen Zeitgeschehen in jiddischer Sprache zu lesen. In den neuen Räumlichkeiten in der ehemaligen Zigarrenfabrik Landfried lagern die Archive von ungefähr einem Drittel der heute 143 jüdischen Gemeinden und Verbände in Deutschland, die diese dem Zentralarchiv anvertraut haben. Hier werden die Dokumente aufbewahrt, verzeichnet, digitalisiert und für die Forschung zur Verfügung gestellt. Zwei Alben aus Łódź, damals Litzmannstadt: Hunderte jüdische Konzentrationslagerinsass*innen fertigten Schuhe und Stiefel für Wehrmacht und deutsche Bevölkerung — auch ihre selbstständig angefertigten Qualitätsmuster konnten die Ermordung nicht abwenden. SWR Eberhard Reuß Archiv-Spuren antisemitischer Gewalt Darunter auch Dokumente der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, die nach dem Brandanschlag auf das Jüdische Gemeindehaus in der Münchener Reichenbachstraße vom 13. Februar 1970 aus den Flammen gerettet werden konnten. Sieben jüdische Mitbürger*innen, darunter Überlebende der Shoa, starben einen fürchterlichen Tod in den Flammen. Die Täter*innen von damals konnten bis heute nicht endgültig ermittelt werden — Spuren ins linksextremistische Milieu und zur RAF wurden zuletzt diskutiert. Das Schicksal ihrer Opfer wird im Zentralarchiv vor dem Vergessen bewahrt. Online auf den Seiten des Zentralarchivs der Juden in Deutschland recherchieren