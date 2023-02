Amazon eröffnet ein Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Tübingen. „Ändern wird das aber nicht viel am Forschungsstandort Deutschland“, so SWR-Wissenschaftsredakteur David Beck in SWR2. Zwar gebe es viele junge Talente, von denen ginge aber fast die Hälfte nach der Promotion woandershin, um mehr Geld zu verdienen.

Übermacht von Google, Facebook, Apple und Microsoft Gegen die überwältigende Konkurrenz von Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple und Microsoft kommt hierzulande keine Firma an. „Amazon kann zum Beispiel hier in Tübingen am neuen Forschungsort Kontakte zu den Doktorand*innen knüpfen und sie schon früh an sich binden. Das kann langfristig zu einem echten Problem werden und zu einem richtigen „Braindrain“ führen, wenn alle Talente unser Land wieder verlassen.“ Keine ausreichende Rechenkapazität in Deutschland Letztlich betrieben alle großen Konzerne eine hauseigene Forschung. Dank ihrer Geldreserven konnten sie eine Rechenkapazität aufbauen, wie sie für moderne KI-Forschungsprojekte wie Open AI mit ChatGPT wichtig ist. In Deutschland sei dies aber kaum zu finden. Deutsche Unternehmen eher in den Nischen Auch deutsche Unternehmen seien zwar mit KI-gestützten Produkten am Start: „Aber die füllen dann eher die Nischen der Branche aus“, so Beck, „wie German Bionic aus Augsburg. Die stellen Exoskelette her für den Logistikbereich, die helfen, Menschen schwere Lasten zu heben. Auch da steckt dann KI drin. Und das ist halt die eine sehr spezielle Anwendung, von denen die meisten Menschen gar nie was mitbekommen und mit der sich auch einfach nicht das ganz große Geld machen lässt.“