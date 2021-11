,,Lee Harvey Oswald war kein Einzeltäter, sagt SWR2-Filmexperte Rüdiger Suchsland und beschreibt damit die Theorie des Regisseurs und Filmemacher Oliver Stone, die dieser in seiner Dokumentation versucht zu beweisen. ,,Es kommen dabei auch viele Experten zu Wort, wie Juristen, Mediziner, Experten für Fluchtwege”. Sie alle beschreiben aus ihrer Perspektive, was am 22. November 1963 passierte, als der Präsident John F. Kennedy, seine Frau Jacqueline, der Gouverneur von Texas, John Connally, und dessen Frau Nellie in der Autokolonne des Präsidenten durch Dallas fahren und Schüsse fallen. ,,Der Film lohnt sich!”, sagt er zum Abschluss. Besonders überzeugt habe ihn die Kritik an der Rolle der Medien in diesem Film, in der auch ein aktueller Bezug in Zeiten von Verschwörungstheorien und alternativen Fakten klar zu erkennen sei. mehr...