„Dark Side of The Moon“ von Pink Floyd, vor 50 Jahren erschienen und bis heute rund 50 Millionen Mal verkauft, gilt als dritt-erfolgreichstes Album der Rockgeschichte. Was macht es so anhaltend beliebt? Wie hat es die Popmusik geprägt? Wie gut sind seine Klangcollagen und düsteren Texte über Geldgier, Krieg und Wahnsinn gealtert? Und haben die Antisemitismus-Vorwürfe gegen Pink-Floyd-Songwriter Roger Waters, der 2023 mit diesen Songs auf Tournee ist, die Legende beschädigt? Bernd Lechler diskutiert mit Alexander Gorkow - Journalist und Autor, Süddeutsche Zeitung, Joachim Hentschel - Journalist und Autor, Jenni Zylka - Journalistin und Autorin