Vom strafenden Familienoberhaupt zum zugewandten Familienmitglied: Das Selbstverständnis von Vätern habe sich seit den 70er Jahren stark gewandelt, sagt die Historikerin Katja Patzel-Mattern in SWR2.

In den gesellschaftlichen Umbrüchen jener Zeit, in der Frauen um mehr Partizipation kämpften, sei auch das starre Rollenbild von Vätern als Ernährer und rationaler Kopf der Familie hinterfragt worden. Heute sehe man den Wandel der Vaterschaft etwa in den männlichen Bestrebungen auf Sorgerecht für das eigene Kind.

Trotzdem vollziehen sich Änderungen in den geschlechterspezifischen Rollenbildern nur sehr langsam. Vor allem in der Corona-Krise fielen die meisten auf tradierte Normen zurück. Das sei wenig überraschend, da man sich in einer Krise meistens auf Altbekanntes verließe, sagt Katja Patzel-Mattern.

Katja Patzel-Mattern leitet das Forschungsprojekt „Neue Väter” im Rahmen der Forschung „Kindheit im 20. Jahrhundert” an der Universität Heidelberg.