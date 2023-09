Nazdar will Ärztin werden – Eine Schule für jesidische Kinder im Nord-Irak

Von Matthias Holland-Letz

An ihren Vater kann sich Nazdar nicht erinnern. Sie war ein Baby, als er 2014 von der Terrormiliz IS verschleppt wurde. Der zehnjährigen Jesidin bleibt nur ein Foto von ihm. Der Mutter gelang es, sich und ihre sechs Kinder in die Berge zu retten. Heute lebt Nazdar in einem Flüchtlingscamp im Nordirak, in dem 14.000 Menschen ausharren. Sie hat Glück im Unglück: Sie ist eins von 400 Kindern, zumeist Waisen oder Halbwaisen, die die Schule des deutschen Vereins „Our Bridge“ besuchen - nur wenige Hundert Meter vom Camp entfernt. Nazdar will Ärztin werden - damit sie eines Tages andere retten kann.