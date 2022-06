Die Themen: Bundesparteitag der Linken in Erfurt: Gregor Gysi ruft die Partei zu Einigkeit auf ++ Bundesparteitag der Linken in Erfurt: XX und YY - Was bedeutet die neue/alte Doppelspitze für den Kurs der Linken? ++ Ukraine: Massiver russischer Raketenbeschuss auch aus Belarus, Stephan Laack ++ Politischer Wandel in Georgien: Wenn nicht jetzt, wann dann? ++ Nach der Schießerei in Oslo: Trauer in Norwegen ++ G7-Gipfel: Bundeskanzler Olaf Scholz zu Elmau: nicht Berge versetzen, aber … ++ G7: Gipfel-Blick in Schloss Elmau: Was erwartet die Politik ++ SWR2-Kolumne „Zwei Minuten“: Freiheit, die ich meine ... mehr...