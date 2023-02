Die Themen: Ramstein-Kontaktgruppe/ NATO-Verteidigungsminister ++

Munition als Schlüsselthema? Dr. Christian Mölling, DGAP ++ 35 in einem Wohnzimmer – nach dem Beben in der Türkei ++ Jeder verliert für sich allein – von Mitleid und Beileid in der Ampel ++ Warten auf die Einmalzahlung soll mit Infokampagne überbrückt werden ++ Wirtschaftsgespräch: Ford streicht in Deutschland 2300 Stellen