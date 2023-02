Die Themen: Vereinte Nationen benötigen 5,6 Milliarden US-Dollar für humanitäre Hilfe in der Ukraine ++ Vereinte Nationen benötigen 5,6 Milliarden US-Dollar für humanitäre Hilfe in der Ukraine ++ Für Syrien braucht es weniger Geld, weil man gar nicht helfen kann - Situation in Syrien ++ In der Türkei kümmern sich jetzt deutsche Helfer um die Toten ++ IT-Probleme der Lufthansa auch in Stuttgart spürbar ++ „Dienstpflicht“ – Pistorius für Diskussion ++ Börsengespräch: DGB Ausbildungsreport