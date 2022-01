Narzisst und Co-Narzisst - Über die Schwierigkeit sich aus einer toxischen Beziehung zu befreien

per Mail teilen

Im Nachhinein können es viele nicht verstehen, warum sie so lange an einer Beziehung festgehalten haben, die sie fast zum seelischen Zusammenbruch brachte. Manja, Musikerin und Tänzerin, hat den Ausstieg geschafft und erzählt, warum er so schwer war.

Ela hat die verstörenden Erlebnisse mit ihrem Partner in ihrem Tagebuch festgehalten und kommt sich allmählich selbst auf die Schliche.

Sven Grüttefien ist psychologischer Berater und Autor der Bücher und Onlinebeiträge: „Umgang mit Narzissten“. Telefonisch und online berät er Menschen, die durch eine toxische Beziehung in Not geraten sind. (SWR 2019)

Manuskript zur Sendung