„Was ich hier in Lissabon mitbekomme, ist, dass alle Kliniken einen großen Ansturm von Patienten haben. Es fahren sehr viele Rettungswagen auf den Straßen und man kann einfach sagen: Der Bedarf an Versorgung von schwerkranken Covid-Patienten ist sehr hoch hier in der Stadt“, sagt Oberstarzt Dr. Jens-Peter Evers, in SWR2 am Morgen. Die Virus-Mutation habe in Lissabon und im Land zu hohen Patientenzahlen geführt. Und verantwortlich für die derzeit schwierige Situation sei auch vor allem der Mangel an medizinischem Personal. „Das Personal, was hier eingesetzt wurde, sei es das Assistenz- oder das ärztliche Personal, leistet Unglaubliches. Ich habe gehört, wieviel Stunden die pro Woche arbeiten, das ist irgendwann limitiert. Und genau in diese Lücke sind wir hineingesprungen. Wir haben Personal gebracht und können an der Stelle helfen, wo es brennt“, so Evers.

Seit Mittwoch letzter Woche unterstützt ein Hilfsteam der Bundeswehr unter Leitung von Oberstabsarzt Jens-Peter Evers Portugal bei der Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Covid-Patienten. mehr...