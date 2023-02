Der Name Georg Büchners ist bekannt, vielleicht auch noch der seines Freundes Ludwig Weidig. An ihn erinnert ein Ehrengrab auf dem Alten Friedhof in Darmstadt. Doch die Erinnerung an andere Protagonisten der deutschen Demokratiebewegung wird nicht gepflegt: Der Grabstein des letzten Präsidenten der Deutschen Nationalversammlung, Theodor Reh, verfällt.