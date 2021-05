per Mail teilen

2018 startete in Mannheim der erste deutsche Nachtbürgermeister. Inzwischen hat Mainz einen, Heidelberg sogar zwei. Mit einem ähnlichen Modell geht jetzt auch Stuttgart an den Start: ein Duo soll sich darum kümmern, dass die Szene in Stuttgart weiter floriert – und Konflikte besser gelöst werden.

Nach Querelen muss eine der Stellen neu ausgeschrieben werden. Doch Nils Runge, Nachtmanager für die Region, ist schon im Amt und voller Tatendrang. Aber was macht so ein „Nachtmanager“? Kunscht! war mit ihm in der Region Stuttgart unterwegs.