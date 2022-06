Nachhaltigkeit in der Schule - Die Changemaker aus Bad Friedrichshall

Man kann über Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit reden, man kann aber auch im Kleinen schon etwas dafür tun. 2017 gründete sich am Friedrich-von-Alberti-Gymnasium in Bad Friedrichshall die Schülerfirma #Changemaker. Sie vertreibt seitdem T-Shirts, die in Bangladesh unter fairen Bedingungen hergestellt werden. Inzwischen ist #Changemaker aber viel mehr, nämlich ein Bildungsprojekt für nachhaltige Entwicklung, an dem schon Hunderte Kinder und Jugendliche mitgewirkt haben. Zu Gast in SWR2 Tandem sind Thissany Nadarajah und Thalia Konstrakiewicz aus dem aktuellen Changemaker-Team und Lehrer Axel Schütz.

