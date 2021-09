Vermutlich werden die Koalitionen parallel verhandelt: Ampel und Jamaika. Gesucht werden in jedem Fall die passendsten Modernisierer für unser Land.

Laschet träumt trotz Absturz von der Kanzlerschaft

So. Das Modernisierungjahrzehnt kann beginnen! Armin Laschet hat es versprochen und geglaubt, er würde aus dem Kanzleramt heraus die Strippen beziehungsweise Glasfaserkabel ziehen. Deutschland digital und klimaneutral.

Dass Laschet diese Modernisierung womöglich von der Oppositionsbank beobachten wird, damit hätte er wohl nicht gerechnet. Und – man glaubt es kaum – er tut es immer noch nicht.

Laschet will mit der abgestürzten Union, die ein nie dagewesen schlechtes Ergebnis einfährt, die Regierung führen und Kanzler werden. Was für eine Chuzpe! Ist aber ganz Laschet like: Von hinten das Feld überrollen wollen. Wie tief die roten Prozentzahlen auch sind.

Die SPD ist auferstanden

Das Wort Erneuerung überhaupt in den Mund zu nehmen, nachdem die Union 16 Jahre lang Zeit zur Modernisierung verpennt hat. Trotzdem: Laschet will als Zweitplatzierter zwei Parteien überzeugen von seinen Modernisierungplänen, die er im Wahlkampf streng geheim gehalten hat. Die FDP, okay, die wird schnell überzeugt sein, aber die Grünen: Das wird schwierig.

Und dann ist da ja schließlich noch die Wahlgewinnerin: Die SPD! Man muss das nochmal aussprechen: Die SPD! Die Partei, die noch vor einigen Monaten quasi abgeschrieben war, scheintot. Aber die SPD ist auferstanden.

Klimaschutz und Steuerpolitik müssen geklärt werden

Olaf Scholz hat ihr neues Leben eingehaucht, während CDU und CSU am Boden liegen. Und so kommt es dazu, dass der taumelnde Laschet und der auf Wolken schwebende Scholz um Grüne und FDP buhlen. Wer da wohl die stärkere Position hat?!

FDP und Grüne wissen um ihre Positionen. Christian Lindner kann kaum laufen vor Kraft, man könnte fast den Eindruck gewinnen, er ist der Verhandlungsführer. Annalena Baerbock fordert selbstbewusst eine Klimaregierung und zieht damit schonmal eine rote Linie. Klimaschutz oder nichts.

Und das wird auch so sein, denn geben die Grünen beim Klimaschutz nach, verlieren sie nach dem enttäuschend schwachen Wahlergebnis auch noch ihre Stammwählerschaft. Mit wem also geht was und wieviele? Scheinbar Unmögliches muss geklärt werden, nicht nur beim Klimaschutz, auch in der Steuerpolitik.

Ohne Kanzlerschaft ist Laschet politisch ruiniert

Armin Laschet wird so viel geben, wie es eben geht. Denn wenn die Union in die Opposition muss, ist Laschets politische Karriere beendet. Auch in Nordrhein-Westfalen wird nach dem Ergebnis niemand mehr mit ihm in die Landtagswahlen gehen wollen.

Aber auch Olaf Scholz muss sich bewegen, wenn er Kanzler werden will. Die SPD hat den Klimaschutz erst in diesem Wahlkampf entdeckt. Ob sie es ernst meint, wird sie in den Sondierungsgesprächen beweisen müssen.

Vermutlich werden sie parallel verhandeln, Ampel und Jamaika. Und wenn gar nichts geht, bleibt immer noch die Große Koalition, aber die hat dann wirklich gar nichts mehr mit Modernisierung zu tun.